EIB'den Türkiye'ye 2.7 milyar Euro

Avrupa Yatırım Bankası, bu yıl Türkiye'ye 2.5-2.7 milyar Euro civarı kaynak ayırmayı planlıyor.



Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Temsilcisi Alain Terraillon, EIB'nin bu yıl Türkiye'ye 2.5- 2.7 milyar Euro civarı kaynak ayırmayı planladığını söyledi.



İş Bankası ile EIB arasında bugün 250 milyon Euro tutarındaki kredinin imza töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terraillon'un verdiği rakam, EIB Başkanı Philippe Maystadt'ın daha önce açıkladığı 2.2 milyar Euro kaynağın üzerine çıkılacağını gösteriyor.



EIB geçen yıl da Türkiye'ye 2.7 milyar Euro kaynak kullandırmıştı.



Avrupa Birliği'nin uzun vadeli kredi sağlayan bankası olan EIB, AB üyelerinde kalkınmanın desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'den de bir çok banka ve şirkete kaynak sağlayan EIB bugün İş Bankası ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredilerinin finansmanında kullanılmak üzere 250 milyon Euro'luk ve azami 12 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.



EIB, 9 Nisan'da Eurobank Tekfen ve iştiraki EFG Finansal Kiralama ile 2 yıl geri ödemesiz, toplam 8 yıl vadeli, 110 milyon euroluk kredi sağlarken, Terraillon Zorlu Enerji'nin rüzgâr enerjisine yönelik proje başvurusuna 50 milyon Euro kredi desteği sağlama kararı aldıklarını söylemişti.



Halkbank, EIB ile 2009 için 380 milyon dolarlık kredi anlaşması planladığını, Akbank da 5 Mart'ta EIB'den temin ettiği 8 yıl vadeli 100 milyon Euro tutarındaki kredinin reel sektörün desteklenmesi amacıyla KOBİ'lere kullandırılacağını açıklamıştı.

