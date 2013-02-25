'Ehud Barak Türkiye'den özür dileyecekti, Netanyahu engel oldu'

Eski İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Mavi Marmara baskınındaki "operasyonel hatalar" nedeniyle Türk mevkidaşından şahsen özür dileme önerisi götürdüğü ancak reddedildiği öne sürüldü.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’e konuşan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın aktardığına göre, Savunma Bakanı Barak, İsrail seçimlerinden sonra yumuşayan havayı değerlendirmek amacıyla Netanyahu’ya bir teklif götürdü.

İsrail’in Türkiye’den özür dilemesinin önündeki engellerin aşılmasının geçiş sürecinde daha kolay olacağını ifade eden Barak, “Ben nasıl olsa siyaseti bırakıyorum. Özrü de şahsen dilerim. Ardından gelecek her türlü eleştiriyi de üstlenmeye hazırım” dedi.



'Daha avantajlı'



Aynı zamanda bir savunma bakanının başka bir savunma bakanından özür dilemesinin ve durumu askeri bir hata olarak nitelendirmenin de avantajlı olacağını vurgulayan Barak, böylece “İsrail’in cumhurbaşkanının ya da başbakanın özür dilemesine gerek kalmayacağını ve daha büyük diplomatik sonuçların önleneceğini” savundu.

Haaretz’e konuşan kaynak Netanyahu’nun bu öneriyi reddettiğini söyledi ancak gazetenin haberinde İsrail Başbakanı’nın ret gerekçesinin ne olduğu açıklanmadı.

Daha önce de Netanyahu Türkiye’den özür dilenmesi için adımlar atmış ancak iktidar ortağı, Dışişleri eski Bakanı Avigdor Lieberman’ın itirazına takılmıştı.



Roma'da görüşme iddiası



Bu arada Times of Israel da, İsrail’in girişimiyle iki ülke temsilcilerinin üç hafta önce Roma’da görüşmeler için bir araya geldiğini ancak bir sonuç elde edilemediğini bildirdi.

Başbakan Netanyahu’nun ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror’un Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Joseph Ciechanover ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldiği ve bir çözüm için formül aradığı belirtildi.

Ancak Kanal 2 televizyonu görüşmelerden bir sonuç sağlanamadığını ve İsrail heyetinin “eve eli boş döndüğünü” aktardı.

Haberde ayrıca Hatnua lideri Tzipi Livni'nin de geçen yıl sonlarında New York'ta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla görüşmek istediği ancak bu teklifin reddedildiği ifade edildi.