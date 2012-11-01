Ehud Barak: Türkiye de nükleer silah geliştirecek

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran’ın nükleer silah geliştirmesi durumunda Türkiye dahil tüm Ortadoğu’nun onu takip edeceğini ve dünyanın bir ‘kabus’ için geri sayıma başlayacağını söyledi

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran’ın nükleer silah geliştirmesi durumunda Türkiye’nin de birkaç yıl içerisinde nükleer silah geliştirebileceğini öne sürdü.

İngiltere’de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesine konuşan Barak şunları söyledi:

“Eğer İran nükleer silah geliştirirse bu başarı Ortadoğu’da bir silah yarışını tetikleyecek ve bölgede nükleer silahı olmayan rejim görmek mümkün olmayacak. Suudi Arabistan haftalar içerisinde nükleere dönecek. Türkiye birkaç yıl içerisinde nükleere dönecek. Yeni Mısır da bunu takip etmek zorunda kalacak. Dünya nükleer materyallerin terörist grupların eline geçtiği bir kabusa doğru geri sayıma başlayacak.”

Planları 10 ay erteledi



Barak, yazın yaşanabilecek olası bir krizden İran’ın nükleer çalışmalarında geri adım atması ile kaçınıldığını belirtti. İran’ın elindeki orta derecede zenginleştirilmiş uranyumun 3’te 1’ini sivil amaçlarla kullanarak, nükleer bomba üretimini ertelediğini vurgulayan Savunma Bakanı, “İran böylece nükleer silah sahibi olacağı anı 8 ila 10 ay arasında erteledi” dedi. Barak’a göre İran bu adımı ABD seçimlerine kadar zaman kazanmak ya da Uluslararası Atom Enerji Kurumu’na verdiği sözlere uyduğuna dair gösteriş yapabilmek adına attı. Bunun kesin bir dönüş olmadığının altını çizen Barak, İran’ın öyle ya da böyle nükleer silah üretiminden vazgeçmeyeceğini söyleyerek “2013’te İsrail ve müttefiklerini İran’ın nükleer tesislerine bir saldırı düzenleyip düzenlememe konusunda karar vermek durumunda kalacaklar” dedi.



Saldırı tehlikeli olacak



İran’ın akıllıca davrandığını belirten Savunma Bakanı, bu sayede zaman kazandığını söyledi. Barak, “İran’a şimdi düzenlenecek bir harekat daha az tehlikeli olurdu” diye konuştu. İsrailli Bakan, İran’a operasyon kararının neden olabileceği tehlikeli sonuçlar sebebiyle alınmasının kolay olmadığını ve İsrail’in tek başına saldırma hakkını da sakı tuttuğunu vurguladı. Yine de ‘yanlış anlaşılmak istemediklerini’ söyleyen Barak, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir sabah uyandığımızda ayetullahların toplanıp bundan vazgeçtiklerini öğrenmeyi isterim. Fakat bunun olacağına inanmıyorum.”