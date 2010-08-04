T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ehud Barak: Fidan'la ilgili söylediklerim doğru

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili eleştirilerinde "haklı" olduklarını savundu.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail radyosundaki söyleşisinde, Fidan'la ilgili yaptığı eleştirilerin arkasında olduğunu belirtti ve "Bizim haklılığımız, eleştirilerimizin doğru olmasından kaynaklanıyor" dedi.


Barak, daha önce basına kapalı bir toplantıda, MİT'in başına Hakan Fidan'ın atanmasından endişe duyduklarını belirterek, Fidan'ı "İran'ın dostu" olarak nitelendirerek, İsrail'in istihbarat sırlarının İran'la paylaşıldığından endişe ettiklerini ifade etmişti.


Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, radyoda, Fidan'la ilgili eleştirilerinin Türk tarafını kızdırdığının belirtilmesi üzerine Barak, "Ben, bizi rahatsız eden şeyi ortaya koydum. Bizim haklılığımız endişelerimizin doğru olmasından kaynaklanıyor. Söylediklerim doğruydu" dedi.


Öte yandan Barak, aynı söyleşide, dün İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen çatışmayla ilgili soruları cevaplandırırken, İsrail ordusu askerlerinin olayla ilgili tutumunu övdü.


Barak, İsrail askerlerinin Lübnan ordusunun saldırısına karşı "ölçülü ve doğru bir şekilde, derhal" karşılık verdiğini söyledi ve bu olayın büyük bir krize dönüşmeyeceğini vurguladı.
Sınırda meydana gelen olayın muhtemelen önceden planlanmamış olduğunu söyleyen Barak, Hizbullah'ın da saldırının içinde olmadığını ifade etti.


Barak, İsrail basınında bazı askeri kaynaklara atfen verilen ve olayların önceden planlandığına bir kanıt olarak bazı gazetecilerin bölgeye çağrıldığına ilişkin iddialara da itibar etmediğini dile getirdi.


İsrail Savunma Bakanı Barak, İsrail'in, Lübnan ordusuna Amerika ve Fransa tarafından gelişmiş silahlar sağlanmasına karşı olduğunu da söyleyip, son olayda bu silahların bazılarının kullanıldığını öne sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24