Ehud Barak: Fidan'la ilgili söylediklerim doğru

T24- İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail radyosundaki söyleşisinde, Fidan'la ilgili yaptığı eleştirilerin arkasında olduğunu belirtti ve "Bizim haklılığımız, eleştirilerimizin doğru olmasından kaynaklanıyor" dedi.



Barak, daha önce basına kapalı bir toplantıda, MİT'in başına Hakan Fidan'ın atanmasından endişe duyduklarını belirterek, Fidan'ı "İran'ın dostu" olarak nitelendirerek, İsrail'in istihbarat sırlarının İran'la paylaşıldığından endişe ettiklerini ifade etmişti.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, radyoda, Fidan'la ilgili eleştirilerinin Türk tarafını kızdırdığının belirtilmesi üzerine Barak, "Ben, bizi rahatsız eden şeyi ortaya koydum. Bizim haklılığımız endişelerimizin doğru olmasından kaynaklanıyor. Söylediklerim doğruydu" dedi.



Öte yandan Barak, aynı söyleşide, dün İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen çatışmayla ilgili soruları cevaplandırırken, İsrail ordusu askerlerinin olayla ilgili tutumunu övdü.



Barak, İsrail askerlerinin Lübnan ordusunun saldırısına karşı "ölçülü ve doğru bir şekilde, derhal" karşılık verdiğini söyledi ve bu olayın büyük bir krize dönüşmeyeceğini vurguladı.

Sınırda meydana gelen olayın muhtemelen önceden planlanmamış olduğunu söyleyen Barak, Hizbullah'ın da saldırının içinde olmadığını ifade etti.



Barak, İsrail basınında bazı askeri kaynaklara atfen verilen ve olayların önceden planlandığına bir kanıt olarak bazı gazetecilerin bölgeye çağrıldığına ilişkin iddialara da itibar etmediğini dile getirdi.



İsrail Savunma Bakanı Barak, İsrail'in, Lübnan ordusuna Amerika ve Fransa tarafından gelişmiş silahlar sağlanmasına karşı olduğunu da söyleyip, son olayda bu silahların bazılarının kullanıldığını öne sürdü.