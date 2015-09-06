Ehliyette yeni dönem: Son gün 10 Eylül

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları için yürürlükteki uygulama 10 Eylül'de sona eriyor. Ömür boyu ehliyet döneminin kapanacağı 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alamayan adayların ehliyetlerinde, "Stajyer" yazacak.

3 bin 500 sürücü kursunun ders verdiği Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş ve ehliyet almaya hazır milyonlarca genç bulunuyor. Yeni uygulamayla trafik kaza oranlarının düşürülmesi hedeflenirken, sürücülerde bilincin arttırılması düşünülüyor. 22 milyondan fazla sürücünün bulunduğu yollarda 5 milyon kadın sürücü yer alıyor.

Yeni uygulamda kaput kalkacak



SoL'da yer alan habere göre, yeni dönem hakkında bilgi veren Ayceren Sürücü Kursları Eğitmeni Süleyman Çıldır, 2016'da direksiyon sınavının zorlaşacağını belirterek, “Yeni yönetmelikte eğitmen sürücü adayına sadece araç içinde değil, araç dışında da eğitim verecek. Yani kaputu açtıracak, motora baktıracak, bagajı açtıracak ve ilkyardım çantasına kadar kontrol ettirebilecek. Yine yeni dönemde bir insan direkt E sınıfı ehliyet sahibi olamayacak. Ancak kasım ayına kadar 23 yaşından gün almış insanlar ehliyet sahibi olabilecek. Yılbaşından sonra ise bu ehliyete direkt ulaşamayacak” dedi.

Kursa zam yolda



Bir sene içerisinde 75 ceza puanını dolduranın ehliyeti iptal olacağının altını çizen Çıldır, ehliyeti iptal olan sürücü yeniden kursa kayıt yaptırıp tekrar eğitim alacağını ve ehliyet sahibi olabileceğini vurguladı. Çıldır, “ 2016'da sürücü kurslarında taban fiyat uygulaması yürürlüğe girecek. Şu anda bir sürücü adayı ehliyetini bin 500 liraya mal edebilirken 2016'da taban fiyat uygulaması yürürlüğe girdikten sonra maliyet aratarak 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında fiyatlar değişecek. Taban fiyat uygulaması ile kurs ücretleri artacak. Şu anda B sınıfı ehliyetlerin maliyeti bin 500 civarlarında. Neredeyse yüzde 50'den fazla ücret artışı olacak. Yeni yönetmelikte taban fiyat ugulaması ile hiçbir sürücü kursu bu fiyatların altında sürücü adayı kaydedemeyecek” diye konuştu.

Ehliyette stajyer yazacak



Yanlış anlaşılanlardan bir konulardan birinin ehliyet noktasında olduğunu söyleyen Süleyman Çıldır sözlerine şöyle devam etti: “Yeni dönemde bir kağıt parçası verilmeyecek. Yine sürücülere ehliyet verilecek. Fakat üzerinde stajyer sürücü ibaresi yer alacak. 2 yıldan sonra sürücü hak kazandığı zaman stajyer sürücü ibaresi çıkarılarak normal ehliyete dönüşecek.Stajyer sürücü kırmızı ışıkta geçtiğinde, emniyet kemeri takmadığında ve 0.25 promil alkol varsa ehliyeti iptal edilecek.”