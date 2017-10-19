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Ehliyette ön sınav kaldırıldı

Sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için ön sınav kaldırıldı

19 Ekim 2017 15:31

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ndeki değişikliğe göre, motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce yapılan ön sınav kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce yapılan ön sınav kaldırıldı. Yönetmelikle güzergâhın tanımı yapılarak, direksiyon dersi eğitimlerinin ve uygulama sınavlarının bu güzergâhta yapılması hükmü getirildi.

Değişiklikle, kamyonet, kamyon ve TIR gibi araçların sertifika sınavlarında görevli komisyon üyesi ile direksiyon usta öğreticisinin de takip aracında yer alması sağlandı.

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