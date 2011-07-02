-EHLİYETSİZ MİNİBÜS SÜRÜCÜ 2 CAN ALDI GAZİPAŞA (A.A) - 01.07.2011 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı minibüs yol kenarında bekleyen anne ile oğluna çarparak ölümlerine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Mersin istikametine seyir halinde olan M.C. (17) idaresindeki 07 UG 609 plakalı minibüs, D400 karayolunun Ebice Mahallesi mevkisinde yolun sağında bulunan Fahri Uysal (48) ve annesi Fadime Uysal'a (74) çarparak 35 metre sürükledi. Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve oğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüsün kaçak olarak yolcu taşıdığı, sürücü M.C'nin de ehliyetsiz olduğu bildirildi.