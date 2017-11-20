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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 16 yaşındaki T

20 Kasım 2017 17:10

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 16 yaşındaki T.B. yönetimindeki otomobil, aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Araçtaki gençlerden Utku Anıl Külek (20) öldü. Diğer arkadaşıyla birlikte yaralanan T.B.\'nin 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı\'nda meydana geldi. Turgutreis\'te oturan T.B., arkadaşları Utku Anıl Külek ve Eyüp Baran Çetin (19) ile birlikte Bodrum merkezinde bir süre vakit geçirip, eğlendi. Daha sonra gençler, T.B.\'nin yönetimindeki 35 DC 9626 plakalı otomobille, ilçe merkezinden Turgutreis\'e gitmek üzere yola çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı\'nda aşırı hız sonucu kontrolden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi, araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Külek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan T.B. ile Çetin\'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yapılan kontrolde, sürücü T.B.\'nin  1.16 promil alkollü olduğu saptandı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada ölen Külek\'in bir markette çalıştığı belirtildi. Sürücü T.B.\'nin ise yaz aylarında otellerde çalıştığı ifade edildi.

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