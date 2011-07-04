T24 LogoT24 Logo
Gündem

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YİNE ÖLÜM GETİRDİ SAMSUN (A.A)

04 Temmuz 2011 15:08

-EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YİNE ÖLÜM GETİRDİ SAMSUN (A.A) - 04.07.2011 - Samsun'un Terme ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin refüje devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne gitmekte olan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen Oğuz Kaan Kaptan'ın (17) kullandığı 55 NK 393 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi'nde aynı yönde giden Harun Bolat'ın kullandığı 55 SH 466 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada, Oğuz Kaan Kaptan ile araçtaki Ramazan Aksoy (17), Kadir Bayrak (17) ve Enes Küçükbekir (17) yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılmak istenen yaralılardan Aksoy ve Bayrak yolda hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Kaptan ve Küçükbekir'in ise Terme Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24