-EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YİNE ÖLÜM GETİRDİ SAMSUN (A.A) - 04.07.2011 - Samsun'un Terme ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin refüje devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne gitmekte olan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen Oğuz Kaan Kaptan'ın (17) kullandığı 55 NK 393 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi'nde aynı yönde giden Harun Bolat'ın kullandığı 55 SH 466 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada, Oğuz Kaan Kaptan ile araçtaki Ramazan Aksoy (17), Kadir Bayrak (17) ve Enes Küçükbekir (17) yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılmak istenen yaralılardan Aksoy ve Bayrak yolda hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Kaptan ve Küçükbekir'in ise Terme Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi.