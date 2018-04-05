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Ehliyetsiz sürücü uyuşturucuyla yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi

05 Nisan 2018 14:16

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Kardeşköy-Kuyulu mahalleleri arasındaki yol kontrol noktasında dün akşam denetim yaptı. Jandarma asayiş timleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Araçta arama yapan ekipler, torpido gözünde 18 gram kristal adlı uyuşturucu ile \'bong\' diye tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatını buldu. Evrakları eksik olan ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen sürücü S.A. gözaltına alınıp, toplam 9 bin 311 TL idari para cezası kesildi. S.A.\'nın jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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