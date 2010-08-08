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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ FACİASI: 5 ÖLÜ OSMANİYE (A.A)

08 Ağustos 2010 15:49

-EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ FACİASI: 5 ÖLÜ OSMANİYE (A.A) - 08.08.2010 - TEM Otoyolu'nun Osmaniye turnikeleri yakınında 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Gaziantep'ten Osmaniye yönüne gelen Emre Okan Karakoyun (15) yönetimindeki 31 NB 770 plakalı kamyonet, sağ şeritte ihtiyaç gidermek amacıyla duran Hasan Aslan (26) yönetimindeki 02 FP 367 plakalı  TIR'ın 02 AP 940 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada, sürücü Emre Okan Karakoyun ile Mehmet (46), Eşo (49), Sezai (9) ve Halit Karakoyun (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Halit(10) ve Miray Karakoyun (7) Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazelerin Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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