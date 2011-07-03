-EHLİYETSİZ 16 BİN SÜRÜCÜ TRAFİKTE ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - Trafik kazaları can almaya devam ederken, istatistikler kazalara karışanlar arasında 16 bin ehliyetsiz sürücünün de olduğunu ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaklaşa hazırladığı ''Trafik Kaza İstatistikleri'' raporundan derlenen bilgilere göre, 2009 yılında ''ölümlü ve yaralanmalı'' olarak kayda geçen 111 bin 121 kazada toplam 4 bin 324 kişi hayatını kaybetti ve 201 bin 380 kişi de yaralandı. İstatistiklere göre kazaya karışan 141 bin sürücüden ancak 123,7 bininin ehliyeti olduğu tespit edildi. Yani ehliyeti olmadan kazaya karışan sürücü sayısı 16 bin 360 olarak belirlendi. -EN FAZLA KAZAYA KARIŞANLAR B TİPİ EHLİYETLİ, İLKOKUL MEZUNU- Ehliyetli sürücülerin karıştığı kaza istatistiğinin en tepesinde 72 bin 587 kazayla B tipi ehliyete sahip sürücüler bulunuyor. Kaza yapan B tipi ehliyetli sürücülerin 6 bin 412'si kadın. B tipi ehliyetlileri 32 bin 229 kaza ile E tipi ehliyeti bulunan sürücüler izledi. Trafik yetkililerinin, bin 93 kazada ''sürücü belgesi belirlenemedi'' kaydı tuttuğu 2009 yılında, 16 bin 360 sürücü ehliyeti olmadığı halde trafiğe çıktı ve kazaya karıştı. Ehliyetsiz sürücülerin karıştığı kazalarda 165 sürücü hayatını kaybetti. Meydana gelen bin 546 kazada ise başka bir ülkeden belge alan sürücü faktörü tespit edildi. ''Sürücülerin eğitim durumu''na göre yapılan incelemede ise kazaya karışan toplam sürücüler arasında ilkokul mezunları 42 bin 822 adet kaza ile ilk sırada yer aldı. İlkokul mezunlarını 27 bin 215 ile lise ve 12 bin 752 kazayla da üniversite mezunları takip etti. Kazaların yaklaşık 3'te birinin ''yandan çarpma'' nedeniyle yaşandığı 2009 yılında, Türkiye'de en fazla Alman sürücülerin kazaya karıştığı belirlendi. Almanları, İranlı ve Rus sürücüler izledi.