Ehliyetler süreli hale geliyor, her yenilemede en az 101 lira ödenecek

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'da da ele alınarak yasalaşması beklenen torba kanun teklifi ile ehliyetlerin değiştirilmesini öngören madde uyarınca, 24 milyon sürücü 101 lira "Değerli kağıt bedeli" ödeyecek.

Genel Kurul'a gelen torba kanun teklifi, ehliyetleri süreli hale getiriliyor.

Teklife göre, sürücü belgeleri ömür boyu kullanılamayacak ve 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenecek.

Yenileme sırasında sürücünün sağlık durumu kontrol edilecek. Ehliyet sahibi olan ancak daha sonra sağlık sorunu yaşayanlara yeniden ehliyet verilmeyecek.

Kanun teklifindeki maddeye göre, 24 milyon sürücü ehliyetini değiştirirken trafik harcı vermeyecek. Ancak "Değerli kağıt bedeli" ödeyecek.

Bu miktar 2013 yılı için 101 lira olarak tespit edildi. Böylece Maliye 24 milyon sürücünün her birinden yeni ehliyet için 101 lira alacak.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunun CHP’li üyeleri Aydın Ayaydın, İzzet Çetin, Musa Çam, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Gümüş, Kazım Kurt, Mevlüt Aslanoğlu, Müslim Sarı ve Aşkın Türeli, komisyon raporuna yazdıkları muhalefet şerhinde bu konuya değinerek şöyle dediler:

"Teklifte harç istisnası getirilmekle birlikte, değerli kağıt bedeline ilişkin bir hüküm yoktur. Bu durumda vatandaşlar, ehliyet yenilenmesinde 2013 yılı için 101 lira olarak belirlenen ve her yıl Maliye Bakanlığınca güncellenen bu tutarı ödemek durumunda kalacaktır. Ehliyetlerin yenilenmesinde, harç alınmayacak ancak değerli kağıt bedeli alınacaktır. Bu konu mali hesapların gölgesinde kalmamalı, sürücü belgesi yenilemelerinde değerli kağıt bedeli de alınmamalıdır."