Ehliyetler 5 yılda bir yenilenecek

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte, ehliyetlerin ömür boyu geçerli olması durumu ortadan kalktı ve ehliyetlerin sınıfına göre 5 ile 10 yılda bir yenilenmesi zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğe göre, yeni ehliyet alma da zorlaşacak.



Yeni yönetmelik kapsamında, sürücü kurslarına ilk defa başvuranlar yazılı ve direksiyon sınavlarında başarılı olmalarının ardından 2 yıl süreyle stajyer sayılacak. Stajyer sürücüler, 2 yıllık süre içinde 75 ceza puanını doldurursa, geçici ehliyetleri iptal edilecek ve yeniden kursa başvurmaları gerekecek.

Uygulama 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek

Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut durumda 9 olan ehliyet sınıfları da 18'e yüksetildi. Otomobil, motosiklet gibi küçük ehliyetler 10, otobüs, kamyon gibi büyük ehliyetler 5 yılda bir değiştirilecek.

Yönetmelik hükümeleri doğrultusunda, mevcut 24 milyonun üzerindeki ehliyetin de 1 Ocak 2016'dan itibaren yenilenmesi gerekecek. Sürücüleri bu yenileme işlemini 15 lira gerçekleştirebilecek. Stajyer ehliyet uygulaması için de başlangıç tarihi uygulaması, 1 Ocak 2016.