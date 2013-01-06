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Dünya

Ehliyetine kendi çizdiği portresini koydu

İsveç'te Saker'in, 100 saatlik bir çalışma sonucunda kendi portresini tamamladığı ve en ince detayına kadar uğraştığı belirtildi

06 Ocak 2013 15:40

 

İsveç'te Fredrik Saker (29) adlı bir kişi, ilginç bir yönteme imza attı. Saker, ehliyetteki fotoğrafı yerine kendi çizdiği portresini ehliyete koydurarak bir ilki gerçekleştirdi.
 
Saker, ehliyetini yenilettiği sırada fotoğraf kadar iyi resim yapıp yapamayacağını ve bu şekilde yetkilileri kandırıp kandıramayacağını anlamak için böyle bir yönteme başvurdu. 
 
Saker’in 100 saatlik bir çalışma sonucunda kendi portresini tamamladığı ve en ince detayına kadar uğraştığı belirtildi. 
 
İsveç Ulaştırma Dairesi’nin sözcüsü Peter Ranki, Saker’in ehliyetinin geçerli olduğunu Dagens Nyheter gazetesine açıkladı. 
 
Saker’in eski ehliyetindeki orijinal fotoğrafları kontrol ettiklerini belirten Ranki, kendilerine verilen otoportrenin diğer fotoğraflardan farkı bulunmadığı için bu durumu kabul ettiklerini söyledi.

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