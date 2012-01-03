Ehliyeti ‘süresiz kaptırmaya’ iptal





T24- Anayasa Mahkemesi, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananların sürücü belgelerinin süresiz olarak geri alınmasını öngören Kanun hükmünü iptal etti.

Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “...sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.





Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, “uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananların sürücü belgelerinin süresiz olarak geri alınmasını öngören kanun hükmünü iptal etti. İptal hükmü, karar Resmi Gazete’de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.



