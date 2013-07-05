Ehliyet yenilemede alınacak 101 lirada indirim olacak mı?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi için alınması planlanan 101 liralık 'değerli kağıt' ücretinin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.



Açıklama Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Plan ve Bütçe Komisyonu başkanımız ile konuştum. Ehliyet yenileme ücreti yeniden gözden geçirilecek ama ücret, maliyetin altında olmayacak" ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden torba kanun tasarısıyla, 24 milyon ehliyetin değiştirilmesi planlanıyor.

Değişiklik için ise, 101 lira 'değerli kağıt' masrafı alınacağı açıklanmıştı.