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Ehliyet ve pasaporta zam

Sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 lira oldu

21 Aralık 2016 12:04

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar genel tebliğine göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliğ
kapsamında 117 lira olarak belirlendi.

Tebliğ çerçevesinde, sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 lira, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 lira, pasaport bedeli 94 lira oldu. 

 

Kayıp cezası 32 lira

 

Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor.

Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re’sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.

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