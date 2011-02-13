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EHLİYET SINAVINDA SAHTEKARLIK: 8 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

13 Şubat 2011 10:14

-EHLİYET SINAVINDA SAHTEKARLIK: 8 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Kağıthane'de motorlu taşıtlar sınavında sahtekarlık yaptıkları iddia edilen 8 kişi, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, motorlu taşıtlar sınavı sonrasında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyonda, Kağıthane'de bulunan özel bir sürücü kursunda direksiyon öğretmenliği yapan ve sınav sorularını merkezi sınav sisteminden aldığı iddia edilen Mahmut K. (63) ile bu soruların cevaplarını para karşılığı cep telefonuyla diğer sürücü adaylarına verdikleri iddia edilen 7 sürücü adayı gözaltına alındı. Dünkü sınavdan önce soruların cevaplarını aldıkları tespit edilen ve gözaltına alınan Mevlüt K. ve Berat Nadi B. adlı sürücü adaylarının, cevapları Mahmut K. ve Özer C'den, 2 bin TL karşılığında aldıklarını söyledikleri öğrenildi.  Yıldız U, Nail B, Cüneyt E. ile Osman Y. de bugün girecekleri sınav öncesi cep telefonlarına cevap anahtarının gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Polis yetkilileri, Cumhuriyet Savcısı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve sürücü kursu sahiplerinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin arandığını bildirdi.

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