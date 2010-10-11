-EHLİYET SINAVINDA SAHTECİLİK İDDİALARI KARAMAN (A.A) - 11.10.2010 - Karaman'da, başkalarının yerine sürücü belgesi sınavına girdikleri ve araç sürücülerine sahte psikoteknik belgesi düzenledikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 60 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman'ın Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri ile Antalya ve Konya'da başkalarının yerine sürücü belgesi sınavına girdikleri ve araç sürücülerine sahte psikoteknik belgesi düzenledikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 60 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından Sarıveliler Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 43'ü savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 17 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.