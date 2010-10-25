-EHLİYET SINAVINDA KOPYA VE SAHTECİLİK İDDİASI YALOVA (A.A) - 25.10.2010 - Yalova'da 23 Ekimde yapılan motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, bir sürücü adayına cevap anahtarının cep telefonu ile gönderildiği, bir adayın yerine de başkasının sınava girdiği iddia edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, Yalova Lisesi'nde N.G'nin, A.R.Ö'ye ait nüfus cüzdanı ve sınava giriş belgesiyle sınava girdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından N.G. ve A.R.Ö. ile bu kişilere yardım ettiği tespit edilen S.Ü, gözaltına alındı. Polis ekipleri, aynı sınavda Ş.E'nin de cep telefonuyla N.T'ye cevap anahtarını gönderdiğini belirledi. Yapılan soruşturma sonucunda, Ş.E. ve N.T. ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen S.D. yakalandı, kopya olayında kullanılan 2 adet cep telefonuna el konuldu. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.