T24 LogoT24 Logo
Gündem

EHLİYET SINAVINDA KOPYA VE SAHTECİLİK İDDİASI   YALOVA (A.A)

25 Ekim 2010 20:35

-EHLİYET SINAVINDA KOPYA VE SAHTECİLİK İDDİASI   YALOVA (A.A) - 25.10.2010 - Yalova'da 23 Ekimde yapılan motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, bir sürücü adayına cevap anahtarının cep telefonu ile gönderildiği, bir adayın yerine de başkasının sınava girdiği iddia edildi.   Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, Yalova Lisesi'nde N.G'nin, A.R.Ö'ye ait nüfus cüzdanı ve sınava giriş belgesiyle sınava girdiğini belirledi.  Yapılan incelemenin ardından N.G. ve A.R.Ö. ile bu kişilere yardım ettiği tespit edilen S.Ü, gözaltına alındı. Polis ekipleri, aynı sınavda Ş.E'nin de cep telefonuyla N.T'ye cevap anahtarını gönderdiğini belirledi. Yapılan soruşturma sonucunda, Ş.E. ve N.T. ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen S.D. yakalandı, kopya olayında kullanılan 2 adet cep telefonuna el konuldu.  Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24