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Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı

Söz konusu kişi sınır dışı edildi

31 Aralık 2021 13:26

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak sınır dışı edildi.
 
Geçen haftalarda ehliyet sınavına girmek için Şehitkamil ilçesindeki E-sınav merkezine gelen A.M. isimli yabancı uyruklu bir kişi, X-ray'den geçerken cihaz uyarı verdi.
 
Polis, A.M üzerine arama yapılmasına karar verdi. Arama sırasında A.M.'nin kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş kamera ve modem ile kulaklık düzeneği çıktı.
 
Ekipler, düzenekleri A.M.'nin üzerinden güçlükle çıkardı.
 
A.M.'nin ayrıca, kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi.
 
Gözaltına alınan A.M., yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. 
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