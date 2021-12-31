Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı

Geçen haftalarda ehliyet sınavına girmek için Şehitkamil ilçesindeki E-sınav merkezine gelen A.M. isimli yabancı uyruklu bir kişi, X-ray'den geçerken cihaz uyarı verdi.

Polis, A.M üzerine arama yapılmasına karar verdi. Arama sırasında A.M.'nin kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş kamera ve modem ile kulaklık düzeneği çıktı.

A.M.'nin ayrıca, kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi.