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EHLİYET SINAVI SAHTEKARLIĞINA 2 TUTUKLAMA DÖRTYOL (A.A)

21 Aralık 2010 12:29

-EHLİYET SINAVI SAHTEKARLIĞINA 2 TUTUKLAMA DÖRTYOL (A.A) -21.12.2010- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, başkalarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na (MTS) girdikleri ve evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 2'si tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık Cumartesi günü yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı sırasında bazı okullara düzenledikleri operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına almış, zanlıların üzerinde yapılan aramalarda başkalarının adına düzenlenmiş sınav belgesi ve nüfus cüzdanları bulunmuştu. Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmalarının ardından zanlılardan 11'i serbest bırakılırken, 5 zanlı evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Yetkililer, mahkemeye çıkartılan Mahmut K. (24), Abdullah A. (30) ve Ahmet S'nin (25) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, İsmail Doğantürk (22) ve Kadir Doğantürk'ün (25) ise tutuklandığını bildirdi.

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