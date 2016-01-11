Ehliyet aldıramayan sürücü kurslarına ceza geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), tarafından sürücü kurslarına başarı kriteri getiriliyor. Kursiyerlerine yeterli eğitim verilmediğinin tespit edilmesi halinde kursa, bir sonraki ayı takiben bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmeyecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre; kurs tarafından yapılan direksiyon eğitimi dersi ön sınavında başarılı olan ve modül üzerinden onay verilerek milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavına giren kursiyerlerin başarı oranı yüzde 55'in altında kalırsa ilgili kurs hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak. Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitim verilmediğinin tespit edilmesi halinde bir sonraki ayı takiben kursa bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmeyecek.

MEB, 5 Aralık 2015 tarihli Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi'nde değişikliğe gitti. Bakanlık, Avrupa Birliği’nin (AB) teknik ve mali desteği ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce yürütülen, Sürücü Eğitim ve Sınav Süreçlerinin Geliştirilmesi Projesi'nde, direksiyon sınavını yapan öğretmenlerin eğitimlerine ilişkin çıktıları da yönergeye yansıttı.

Buna göre, "Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu" belgesine sahip olup "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu"nda görev yapan personel, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki özel motorlu taşıt sürücü kurslarının iş ve işlemlerini yürüten birimlerce hizmet içi eğitime alınacak. Bu eğitimin adı "Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu sınav sorumlusu hizmet içi eğitim etkinliği tamamlama programı" olarak belirlendi.

Öğretmenler de eğitim alacak

Hizmet içi eğitimler, 12 ders saati sürecek. Ölçme, değerlendirme ve psiko-motor becerilerinin ele alınmasına 1 saat, trafik mevzuatı ve trafik kurallarına 3 saat, sınav değerlendirme formuna 4 saat ayrıldı. Bakanlığın yeni düzenlemesinde direksiyon sınavını yapan sorumlu öğretmenlere sürücü adayları gibi araç içinde eğitim zorunluluğu da getirildi. Sınav sorumlularının, eğitim programında araç tanıma ve kullanma, sınav uygulama senaryoları konusunda 4 saatlik uygulamalı eğitimlere katılması gerekiyor. Bu eğitimler, kurslardan araç kiralanarak yapılacak.

Sınav sorumlusu öğretmenlerin görevine devam edebilmesi için hizmet içi eğitimden sonra ayrıca yapılacak sınavı geçmeleri gerekecek. Bu sınavı geçemeyen öğretmenler, direksiyon sınavlarında görev alamayacak. Sürücü kursları, bütün sertifika sınıfı programlarında manuel vitesli araç bulunduracak, kursların ikinci aracı otomatik şanzımanlı olabilecek.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kayıt olan kursiyerlere 1 Ocak 2016 itibarıyla "trafik adabı" dersi verilecek ve teorik sınavda bu dersle ilgili sorular sorulacak. Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurslarda çalışanlardan direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alan direksiyon dersi usta öğreticilerine sınav ücreti verilmesi hükmü de getirildi. Usta öğreticilerin sınav ücreti, kurslar tarafından karşılanacak.