'Ehliyet alacaklar stajyer olmamak için 10 Eylül'den önce başvursun'

Stajyer sürücü uygulaması 1 Ocak 2016'da başlayacak. Yeni ehliyet alacakların, 2 yıllık stajyer sürücülük uygulaması kapsamına girmemek için, 10 Ekim'deki teorik sınava girerek, başarılı olmaları gerekiyor.

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, "İlk defa ehliyet alacakların stajyerliğe kalmaması için 10 Eylül'e kadar sürücü kurslarına başvurarak, 10 Ekim'de yapılacak teorik sınava girmeleri gerekmektedir" dedi.

Tekin, yaptığı açıklamada, stajyer ehliyetin, ilk defa ehliyet alacaklar için başarılı olduktan sonra sürücü belgesini 2 yıllık staj çerçevesinde kullanması anlamına geldiğini ifade ederek, stajyer ehliyette, kursiyere 75 ceza puanı hakkı verileceğini söyledi.

Ceza puan uygulaması

Kursiyerlerin 2 yıl içerisinde 75 ceza puanını doldurması halinde psikoteknik belgesi aldıktan sonra tekrar ehliyet için sürücü kursuna müracaat etmesi gerekeceğini anlatan Tekin, şu bilgileri verdi:

"Kursiyer, 0,20 promil alkollü yakalanması, kırmızı ışığı 3, yaya üstünlüğünü de 3 kez ihlal etmesi halinde 75 ceza puanını doldurmuş olacak. Bu durumda kursiyerin tekrar sürücü kursuna baştan müracaat etmesi gerekecek. İlk defa ehliyet alacakların stajyere kalmaması için 10 Eylül'e kadar sürücü kurslarına başvurarak, 10 Ekim'de yapılacak teorik sınava girmeleri gerekmektedir. Yani stajyerlikten önceki son sınav 10 Ekim 2015'te. Bu sınava girebilmesi için kursiyerlerin sürücü kurslarına en geç 10 Eylül 2015 tarihine kadar müracaat etmesi gerekiyor."

Ehliyette yeni dönem

Murat Tekin, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, stajyer ehliyet dışında birçok yeniliği getirdiğini söyledi.

Buna göre 9 olan ehliyet çeşidinin 17'ye yükseldiğini dile getiren Tekin, B sınıfı ehliyetlerin 10, E sınıfının 5 yılda bir sağlık raporu alınarak değiştirileceğini, böylece ömür boyu ehliyet döneminin kapanacağını vurguladı.

Yeni yılla birlikte yenileriyle değiştirilecek olan yaklaşık 25 milyon ehliyetin, Avrupa ülkeleri başka olmak üzere 80 ülkede geçerli olacağını dile getiren Tekin, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ehliyetlere yönelik yaptığı yönetmelik değişikliklerinin hem teorik, hem de direksiyon sınavlarını daha ciddi bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Tekin, "Sürücü kursuna müracaat eden her 100 kişiden 99'u direksiyon sınavlarında başarılı olurken, bugün bu istatistik yüzde 60'lara kadar gerilemiştir. Ehliyet alacaklar için dünya standartlarında kriterler getirilmiştir. Zor olan bu ehliyet sınavı sistemi, 1 Ocak 2016'dan itibaren daha zor olacak" dedi.

Değişiklikle sertifika sürelerinin iki yılla sınırlandırıldığını, ehliyete dönüştürme süresini aşanların sertifikalarının iptal edileceğini belirten Tekin, "Sertifikası elinde olan sürücü adayları stajyer olmak istemiyorlarsa sertifikalarını 1 Ocak 2016'dan önce ehliyete dönüştürmeleri gerekiyor. Trafik daire müdürlükleri yapılan müracaatlarla stajyerlikleri kontrol edecektir. 1 Ocak 2016'dan sonra sertifikasını ehliyete dönüştürmek isteyenler sınavlarda hangi tarihte başarılı olmuş olurlarsa olsunlar, stajyerliğe kalırlar. Burada esas alınan trafik müdürlüklerine yapılan müraacatlardır" diye konuştu.