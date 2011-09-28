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Spor

EHF'den Türk hakemlere görev ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 20:39

-EHF'den Türk hakemlere görev ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), 3 Türk hakem çiftini, erkekler ve bayanlarda 2 ayrı kupada görevlendirdi. EHF, Kenan Gökmen-Ayhan Gök, İbrahim Özdeniz-Kürşad Erdoğan ve Pınar Ünlü Hatipoğlu-Mehtap Şimşek çiftlerine Avrupa kupalarında görev verdi. Kenan Gökmen-Ayhan Gök çifti, Erkekler Kupa Galipleri Kupası'nda, 15 Ekim Cumartesi günü Kosova'da oynanacak KH BESA Famiglia-HC Motor ZNTU ZAS karşılaşmasında görev yapacak. Aynı hakemler ayrıca bir gün sonra aynı yerde oynanacak bu maçın rövanşında da görev alacaklar. Bayan hakem çifti Pınar Ünlü Hatipoğlu-Mehtap Şimşek ise Bayanlar EHF Kupası 2. tur rövanşında 8 veya 9 Ekim tarihinde Kosova'da oynanacak KHF Priştina (Kosova)-HPK Arkaton (Belarus) maçında düdük çalacak. Uluslararası Türk hakemlerden İbrahim Özdeniz-Kürşad Erdoğan da Erkekler EHF Kupası 2. tur müsabakasında görevlendirildi. Özdeniz ve Erdoğan, 8 Ekim Cumartesi günü Makedonya'daki HC Vardar PRO-Üsküp HC Izvidac maçında görev yapacak.

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