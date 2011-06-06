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Dünya

EHEC'E BİR KURBAN DAHA BERLIN (A.A)

06 Haziran 2011 22:40

-EHEC'E BİR KURBAN DAHA BERLIN (A.A) - 06.06.2011 - Almanya'da, bir kişinin daha kanamalı ağır bağırsak enfeksiyonuna neden olan E.Coli bakterisinden (EHEC) hayatını kaybettiği, EHEC salgınında ölenlerin toplam sayısının 23'e yükseldiği bildirildi. Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinin makamları yaptığı açıklamada, ölen kişinin 90 yaşında bir kadın olduğunu belirtti. Daha önce yapılan açıklamada, Enterohemorajik Escherichia Coli (EHEC) bakterisinden dolayı 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Bugüne dek 13 Avrupa ülkesini vuran E.Coli bakterisinin nasıl bulaştığı hala çözülemedi ve araştırmalar devam ediyor. ABD'de de 3 kişinin hastalığa yakalandığından şüphe edildiği ifade ediliyor.

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