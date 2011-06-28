-EHEC'E AVRUPA'DA 47 KURBAN BERLİN (A.A) - 28.06.2011 - Almanya'da dört yeni kurban almasıyla birlikte, ölümcül Ehec bakterisi salgınından Avrupa'da ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Alman makamlarının açıklamasına göre, İsveçli bir kadının hayatını kaybetmesiyle, ölümlerden sadece biri Almanya dışında meydana geldi. Almanya Federal Sağlık Enstitüsü, ülkede toplam 3 bin 801 kişi çok tehlikeli ve bulaşıcı Ehec bakterisinden tedavi altına alındı ve bunlardan 834'ünde böbrek ve SHU adı verilen nörolojik yetmezlik dolayısıyla ciddi komplikasyon oluştuğunu belirtti. Ülkede salgın hastalığın zirveye ulaştığı 30 mayıstan bu yana yeni vaka sayısında düzenli düşüş olduğu da kaydedildi.