'EHEC, Türkiye'ye de gelebilir!'

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Avrupa'da yaşanan EHEC salgınının Türkiye'de olmadığını, ancak mikrobik bir durum olduğu için ülkemize de gelebileceğini söyledi.



Akdağ, Erzurum'da, Ankara'dan gelen bir grup gazeteciyle yaptığı söyleşide, Avrupa ülkelerinde ölümlere neden olan EHEC salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Salgını yakından takip ettiklerini belirten Akdağ, ''Kanlı ishal yapan, ağır seyredebilen bir hastalık. Kanlı ishal yapan başka sebepler de var. Dizanteri kanlı ishal yapar ama bu ağır seyredebiliyor'' dedi.



Akdağ, söz konusu hastalığa neden olan mikroorganizmanın ''E. coli'' diye yazılan ve ''akoli' diye okunan mikrobun, bilinen eski mikroplardan biri olduğunu, normalde bağırsaklarda bulunan ve insan vücudu için gerekli olan bir bağırsak mikrobu olduğunu belirterek, ancak bu mikrobun insana zarar da verebildiğini ifade etti.



''Bu hastalık Türkiye'ye de gelebilir mi?'' şeklindeki soru üzerine, Türkiye'de şu anda bu salgının olmadığını belirten Akdağ, ''Bu salgın ülkemize de gelebilir. Tedbirleri alıyoruz tabii. Bağırsakla ilgili bir durum olup dışkıyla geçtiği için bütün ülkelere gelme ihtimali var. Ancak, bizim burada şahsi olarak, ellerimizi sabunlamak, sebzeleri ve salataları sirkede tutmak ve yemekleri çok iyi pişirmek gibi almamız gereken tedbirler var'' dedi.



Bakan Akdağ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının da salgına neden olan mikrobun Türkiye'ye yayılmasını önlemek için denetimlerini sıklaştırdığını kaydetti.





