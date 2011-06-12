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Dünya

EHEC salgını yeni can kayıplarına neden olabilir

Almanya Sağlık Bakanı Daniel Bahr, EHEC salgınının kökü kurutulmuş olsa bile yeni can kayıpları olabileceğini söyledi.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Almanya Sağlık Bakanı Daniel Bahr, EHEC salgınının kökü kurutulmuş olsa bile yeni can kayıpları olabileceğini söyledi.


Bakan Bahr, "Bild am Sonntag" gazetesinde yayımlanan röportajında, ülkedeki EHEC bakterisi salgını ile ilgili olarak, "Her ne kadar acı verici de olsa daha da ölen olacaktır. Bu nedenle, Sağlık Bakanı olarak hastanelerdeki güncel duruma özellikle bakıyorum" diye konuştu.


EHEC bakterisinden rahatsızlanan insanların sayısının büyük ölçüde azaldığını ifade eden Bahr, hastane ve kliniklerdeki tüm EHEC hastalarına en iyi şekilde bakıldığını kaydetti.


Bahr, salgının artık gerilemeye başladığını, yeniden bu kadar geniş çaplı bir şekilde yayılacağına inanmadığını söyledi.


EHEC'in kaynağının filizlerde olduğunun belirlenmesinin ardından domates, salatalık üreticilerine ne diyeceğinin sorulması üzerine de Bahr, salgın hastalık yüzünden ürünlerini satamayan işletmelerin durumuna üzüldüğünü dile getirdi.


Bahr, bununla birlikte tüketicileri korumanın öncelikli görev olduğunu, uyarıları sayesinde tek bir insan hayatının kurtarılmasının bile herkesin çıkarına olacağını sözlerine ekledi.

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