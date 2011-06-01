EHEC bakterisi hızla yayılmaya başladı: 17 ölü

T24 - Mecklenburg-Vorpommern ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletlerinde bugün 2 kadının EHEC’ten kaynaklanan hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği ve ölenlerin sayısının 15′e çıktığı belirtildi. KRV eyaletindeki Gütersloh belediyesinden yapılan açıklamada, EHEC bakterisinden kaynaklanan bir enfeksiyondan dolayı orta yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Parchim yöresinde 87 yaşındaki bir kadının EHEC bakterisinden kaynaklanan hastalıktan öldüğü bildirildi.



Almanya'da ağır bağırsak enfeksiyonundan dolayı şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne sebep olan EHEC bakterisinden kaynaklanan hastalığa yakalananların sayısının hızla arttığı bildirildi.



Bild gazetesinde yayımlanan haberde, Aşağı Saksonya ve Hamburg eyaletlerinde bu hastalığa yakalananların sayısının son 24 saatte 200 kişi kadar arttığı belirtildi.



Hamburg Eyaleti Sağlık Bakanı Cornelia Prüfer-Storcks, EHEC bakterisi bulaşan kişilerin sayısının önemli artış gösterdiğini, bu sayının bugün düne göre 119 artarak 668'e yükseldiğini ifade etti.



Prüfer-Storcks, Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte halkı kan bağışında bulunmaya da çağırarak bugün Hamburg'da kan verdi.





EHEC BAKTERİSİ YENİDEN ARAŞTIRILACAK



Avrupa Birliği'nin (AB) Sağlık ve Tüketici Politikasından sorumlu komiseri John Dalli, AB'nin "çok ciddi bir kriz" ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek, EHEC adlı salgın hastalığa yol açan bakterinin bir an önce tanımlanması için bütün imkanların seferber edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Bilim adamlarının, araştırmalara yeni imkan ve aletlerle başladığı bildirildi.



Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'nün (BfR) müdürü Profesör Andreas Hensel yaptığı açıklamada, enstitünün araştırmacılarının Fransız araştırmacılarla birlikte çalışarak, bakteriyi gıdalarda hemen tespit eden yeni bir test geliştirdiğini söyledi.



Sağlık makamları, 17 ölüm vakasının Almanya ve İsveç'te meydana geldiğini, Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve ABD'de toplam bin 500'den fazla kişide ölümcül bakteriye rastlandığını veya bu kişilerin bakteriyi taşıdıklarından şüphelenildiğini ifade etti.



Makamlar, Avrupa ülkelerinde ve ABD'de hastalığa yakalananların hepsinin Almanya'dan transit geçtiğinin belirlendiğini kaydetti.





