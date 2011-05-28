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Dünya

EHEC BAKTERİSİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR BERLİN (A.A)

28 Mayıs 2011 17:38

-EHEC BAKTERİSİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR BERLİN (A.A) - 28.05.2011 - Almanya'da ağır bağırsak enfeksiyonuna ve ölümlere de neden olabilen EHEC bakterisinden kaynaklanan hastalıklardan ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Son olarak Schleswig-Holstein eyaletinde 38 yaşındaki bir genç kadın ile Hamburg kentinde 87 yaşındaki bir kadının EHEC bakterisinin sebep olduğu HUS sendromundan dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Almanya'da yaklaşık 1000 kişiye EHEC bakterisinin bulaştığı tahmin ediliyor. Bakteriyel hastalıkların sayısının Almanya'da normalde her yıl 900 civarında olduğu belirtildi. EHEC bakterisi, şu ana kadar sadece İspanya'dan ithal edilen salatalıklarda tespit edildi. Bu nedenle aralarında Metro gibi büyük alışveriş marketlerinin bulunduğu bazı süpermarketler reyonlarından bu salatalıkları kaldırdı.

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