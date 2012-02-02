-Egzoz gazı ölçme cihazları muayene ücreti ödeyecek ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının da aralarında bulunduğu bazı cihazların ilk ve periyodik muayenelerinde alınan muayene ve damgalama ücreti, artık egzoz gazı ölçme cihazlarından da alınacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ''Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, egzoz gazı ölçme cihazları da muayene ve damgalama ücreti alınacak cihazlar arasına girdi. Egzoz gazı analiz cihazından 50 lira, egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından 30 lira, egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından oluşan birleşik sistemlerden de (kombine egzoz gazı ölçme cihazı) 80 lira muayene ve damgalama ücreti alınacak. Yönetmelik, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.