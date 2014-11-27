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Egzoz dumanında ısınan Suriyeli kız çocuğu yürekleri sızlattı

İstanbul Tarlabaşı'nda Suriyeli bir kız çocuğunun diz çökerek, halk otobüsünün egzoz dumanında ısınması yürekleri sızlattı

27 Kasım 2014 18:34

Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve hayatta kalabilen kız çocuklarından birisi o. Fotoğrafa göre tahminen 9-10 yaşlarında.

Taksim Tarlabaşı'nda trafik sıkışınca bir anda özel halk otobüsünün arkasında yere diz çöktü. Üzerindeki ince hırkanın iki yanından tutup iyice özel halk otobüsünün ezgozuna yanaştı.

İstanbul'da kış aylarının artık kendisini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde egzozdan gelen sıcak havayla ısındı.

Egzoz dumanının sıcağıyla ısınmaya çalışan Suriyeli kız çocuğu otobüs hareket edince Tarlabaşı'nın sokaklarına geri döndü.
Sosyal medya paylaşılan fotoğraf görenlerin adeta yüreklerini dağladı.

Fotoğraf: Twitter / @muratcobanoglu

 

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