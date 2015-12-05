EGO otobüsünün şoförüne 22,5 yıla kadar hapis istendi

Ankara'da EGO’ya ait otobüsün Dikimevi semtinde durakta bekleyenlere çarpması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı ve otobüs şoförünün “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hürriyet’in haberine göre iddianamede, bazı EGO görevlileri ve otobüsü üreticisi hakkında üçlü bilirkişi raporu doğrultusunda ek takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Otobüsün viteste bırakılarak el freni çekilmediği belirtilen bilirkişi raporunda, Ayaz’ın acil stop butonunu kullanmadığına yer verildi. Raporda, EGO Genel Müdürlüğü için de “Araçların bakımını zamanında yaptırdığı, şoförlerin psiko-teknik eğitimden geçirdiği, sürücülerin çalışma programlarının yapıldığı, program dışı sürücü çalıştırmadığından dolayı kusuru bulunmamaktadır” denildi.