'EGO nasıl ruhsat vermiş?'

Üniversite öğrencisi 7 gencin hayatını kaybettiği faciadan mucize eseri kurtulan ve üst katta oturan Şahin Koç, kendilerini kurtarmak için çığlık çığlığa yardım isteyen oğlunun ölen gençlerin oturduğu dairenin kapısını da çaldığını, ancak kapının açılmadığını anlattı.



İnşaat mühendisi olan Koç, "Tüm apartman tek bir bacayı kullanıyor. EGO, (Başkent Doğalgaz A.Ş.’yi kastederek) bu binaya nasıl ruhsat vermiş anlamadım" dedi.



Yedi gence mezar olan olaydan, oğlu Emre’nin geç saate kadar ders çalışması sayesinde kurtulan aile, hastanede tedavi gördükten sonra evlerine dönemedi. Baba Koç ve oğlu Emre, dün Cumhuriyet savcısına olayla ilgili ifade verdi. Eşi, tıp öğrencisi kızı ve endüstri mühendisi oğlu ile oturduğu evde karbonmonoksit gazından zehirlenen İnşaat Mühendisi Şahin Koç, olayın şokunu halen atlatamadığını söyledi. Basının yoğun ilgisinden bunalan, kimseyle görüşmek istemeyen ve ailesiyle birlikte bir yakınlarının evinde kalan Koç, Hürriyet’e şunları anlattı:



Bizi oğlum kapıya taşıdı



"Endüstri mühendisi oğlum Emre, Hollanda’da yüksek lisans yapıyor, yılbaşı tatili için Türkiye’ye geldi. Hemen her gece de ders çalışıyordu. Yılbaşı gecesi birlikte yemek yedik, bir süre televizyon izledik. Gece 24.00’den sonra Emre ders çalışmak için odasına çekildi. Biz de eşim Sefa ve kızım İrem’le birlikte ayrı odalardaydık. Emre ders çalışırken, sabaha karşı 04.30 sıralarında annesinin kustuğunu fark etmiş. Bu sırada ben yerde yarı baygın yatıyordum. Hepimizi baygın halde görünce birden paniğe kapıldı ve evin penceresini açarak, sokağa ’İmdat, bizi kurtarın, ölüyoruz, aileme yardım edin lütfen’ diye çığlık çığlığa bağırıyordu. Oğlumun çığlıkları halen kulağımda.



Pencereyi açtı, vanayı kapattı



Doğalgazdan zehirlendiğimizi anlayınca Emre, bütün pencereleri açtı ve doğalgaz vanasını kapattı. Daha sonra bizi evin kapısına taşıdı. Kısa süre sonra da ambulans geldi. Sağlık ekipleri bizi İbni Sina Hastanesi’ne götürdü. Canımızın derdine düştüğümüz için EGO yetkililerini falan o anda gözümüz görmedi.



Borumuz yırtık-delik değil



Oğlumla birlikte savcılığa giderek ifade verdik. İddia edildiğinin aksine evimizdeki kombi borusu yırtık ya da delik değildi. Sık sık kontrolünü yaptırıyoruz. Asıl sorun boruda değil. İnşaat mühendisi olduğum için bu konuları da iyi biliyorum. Apartmanın tüm havalandırma kanalları tek bir bacaya verilmiş. Mutfak aspiratörünün ve kombinin çıkışlarının tek bir bacadan sağlandığını öğrendik. Tüm apartman aynı bacayı kullanıyor. 2002 yılında yapılan bu apartmana EGO nasıl ruhsat vermiş anlamakta güçlük çekiyorum.



Gerekiyorsa kapı kırılırdı



İtfaiye ekipleri olaydan sonra kimsenin kapısını kıramayacakları yönünde talihsiz bir açıklama yaptı. Gerekiyorsa kapı da kırılır baca da. Söz konusu olan insan hayatı. Genç yaştaki yedi yavrumuzu kaybettik. Onlar benim çocuklarım da olabilirdi.



Alt katın zilini çaldık



Saat 04.30 sıralarında durumumuz fark eden ve bizi kurtaran oğlum alt kattaki komşuların zillerini de yardım istemek için tek tek çaldı, ancak kimse cevap vermedi. Gençlerin oturduğu evin kapısına eliyle de vurdu. Emre ve dayısı, saat 08.00 sıralarında yeniden eve giderek diğer katlarda yaşayanları kontrol etmek istemişler. Öğrencilerin hayatını kaybettiği dairenin kapısını da çalmışlar, ancak yine cevap veren olmamış. Ölenlerin aileleri durumu fark ederek polise ve EGO yetkililerine yeniden haber vermiş. Yaşadığımız bu şoktan sonra bir süre eve gelmemeyi düşünüyoruz. Oğlumun da ve kızımın da psikolojisi bozuldu.

