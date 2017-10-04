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EGO Genel Müdürü, Erdoğan ve Gökçek'in bu sabah çekilen fotoğrafını paylaştı: Yorumsuz...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddia ediliyor

04 Ekim 2017 17:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, sosyal medyada istifa edeceği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sabahki vedalaşmasını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Gündoğdu, paylaşımına, "Bu sabah Esenboğa, yorumsuz..." notunu iliştirdi.  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa edeceği yönündeki iddialar tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak Erdoğan’ın İran gezisi öncesinde Gökçek’ten istifa etmesini istediği ve gezi dönüşünde de bu istifanın gerçekleşeceği öne sürülürken Ankara belediyesine bağlı kuruluşlardan EGO’nun Genel Müdürü Balamir Gündoğdu bir fotoğraf paylaştı.

Erdoğan’ın bu sabah çıktığı İran gezisine uğurlanırken Gökçek’le vedalaşmasını gösteren fotoğrafa Gündoğdu, “Cumhurbaşkanımızı İran’a uğurlarken…” mesajını yazdı. Fotoğrafın üzerinde ise, “Bu sabah Esenboğa… Yorumsuz” yazısı yer aldı.

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Melih Gökçekhabersosyal medyaEGOElektrik Gaz OtobüsEGOBalamir Gündoğdu

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