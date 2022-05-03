EGM: Sessiz İstila kısa filmi ile manipülasyon yapan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, YouTube’da yayımlanan “Sessiz İstila” isimli film ile ilgili “İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Youtube’da yayınlanan “Sessiz İstila” filmi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde ‘Sessiz İstila’ başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer [email protected] isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.”