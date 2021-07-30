EGM: Hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.



EGM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir."

Melih Gökçek de paylaşmıştı

Twitter'da 4,1 milyon takipçisi bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de gün içerisinde "Alçaklar dronla yangın çıkartıyor. Videonun, soluna bakın dronun ayağını göreceksiniz" paylaşımı yapmıştı.

EGM açıklaması sonrasında paylaşımını silen Gökçek, saat 21.55'te "Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı… Dronla orman yakma görüntüsü Türkiye'den değilmiş. Ben de pek çok hesapta gördüğüm için alıntı yapmıştım. Siliyorum. Tweet aleminin bilgisine…" açıklamasını yaptı.