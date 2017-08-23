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EGM : 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilmiştir

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasında şiddeti ve taşkınlıkları önlemeye yönelik çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire

23 Ağustos 2017 19:06

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, \"Spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasında şiddeti ve taşkınlıkları önlemeye yönelik çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda; (2) kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilmiştir.\" denildi.
Yapılan açıklama şöyle; \"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde; spor gösterileri ve futbol karşılaşmaları sırasında şiddeti ve taşkınlıkları engellemek maksadıyla seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde; bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür, hedef alınan gerçek kişi ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir edici, taammüden ve müessir fiil oluşturulabileceği değerlendirilen söylemler, müzahir grubu/taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar 7/24 esasına göre takip edilmekte ve centilmenliğe gölge düşürecek her türlü tutum ve davranış engellenmeye çalışılmaktadır. Spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasında şiddeti ve taşkınlıkları önlemeye yönelik çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda; (2) kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilmiştir.\"

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