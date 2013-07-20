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Dünya

Eğlence Parkı'nda ölüm

ABD'de bir lunaparkta yaşanan kaza sonucu bir kadın yaşamını yitirdi

20 Temmuz 2013 13:48

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın lunapartak hız treninde yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri(ABD)'de bulunan ünlü eğlence parkı 'Six Flags'den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Cuma günü hız treninde yaşanan kaza sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Ntvmsnbc.com.tr'de çıkan habere göre: Yaşanan olaya dair detaylar açıklanmazken, park yetkilileri ziyaretçilerin, çalışanların güvenliğini sağlamak ve soruşturma yürütmek için hızlı treni durdurdu. USA Today’e konuşan bir görgü tanığı, tren aşağı inerken emniyet kilidinin açıldığını ve kadının düşerek can verdiğini belirtti.

The Texas Giant adlı tren tamamen tahtadan yapılarak ilk kez 1990 yılında açıldı. 2011’de hızlı tren, çelik raylarla inşa edilerek tekrar hizmete başladı. CNN’den alınan bilgilere göre, dünyanın en yüksek çelik-hibrid treni olan yapının en yüksek noktası 50 metre iken, yolcuları 47 metre yükseklikten aşağı doğru bırakıyor.

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