-EĞLENCE OLSUN DİYE ATEŞ ETMİŞLER ESKİŞEHİR (A.A) - 31.07.2011 - Eskişehir'de, eğlence olsun diye, yoldan geçen 3 kişiyi apartmanın 7. katından dürbünlü havalı tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayriye Mahallesi Sakarya 1. Caddesi'nde yolda yürüyen Aylin Y. (32), Senem A, (58) ile Zeki Y'nin (31) nereden ateşlendiği tespit edilemeyen havalı tüfekle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı yönünde ihbar aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan 3 kişiyi olay yerine getirip yaralama anındaki duruş pozisyonları ve zamanları belirledi. Zanlıların hareket halinde olmadığını ve sabit bir yerden çeşitli zaman aralıklarıyla ateş ettiğini, yüksek bir yerden ateş edildiğini değerlendiren polis ekipleri, 18 evin açısının söz konusu yaralama olayına uygun olduğu belirledi. Ekipler, belirlenen adresleri cumhuriyet savcılığından alınan izinle aradı. Zanlıların bir apartmanın 7. katındaki dairede olduğunu belirleyen ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin yardımıyla eve giren polis ekipleri, mutfakta, olay yerine bakan pencerenin önünde dürbünlü havalı tüfek ve buna ait bir kısmı kullanılmış bir kutu saçma ele geçirdi. Polis ekipleri, zanlılar Kadir K. (33), Ali Deniz A. (32) ile üniversite öğrencisi Meltem Ş'yi (21) gözaltına aldı. Öte yandan, evde 5 gram esrar bulundu. Zanlıların, sorgunun ardından ''kasten dürbünlü havalı tüfekle hedef gözeterek adam öldürmeye tam teşebbüs ve uyuşturucu bulundurma'' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.