Eğlence mekanlarına denetim: Müzik yasağı cezası kesildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy'deki 14 eğlence mekanı denetlendi.