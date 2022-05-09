Eğlence mekanlarına denetim: Müzik yasağı cezası kesildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy'deki 14 eğlence mekanı denetlendi.
Ekiplerce 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 346 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan bir zanlı yakalandı.
İdari yönden yapılan denetimlerde ise 12 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, 5 farklı işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye 18 yaşından küçük kişileri eğlence mekanına sokmaktan, 2 işletmeye de vale hizmet belgesi bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.
Müzik yasağı cezası
Ayrıca denetlenen işletmelerin tamamına tütün mamulü kullanıldığı ve gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle ceza kesildi. (AA)