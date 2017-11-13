Eğlence mekanını denetleyen emniyet müdürüne yumruklu saldırı,(2)

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Edirne\'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin\'e, saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan işyeri sahibi İslam A., oğlu Yavuz A., yeğeni Sefer A. ile işyeri çalışanı Yaşar U., polisteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Saldırıda yaralanan Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyet Müdürü Tekin\'in aldığı darbeler nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu için 1 aylık rapor verildiği öğrenildi. Olayın yaşandığı eğlence mekanı Uzunköprü Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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