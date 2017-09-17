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Eğlence mekanını basmaya gelen Suriyeliler'i tabancayla kovaladı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, eğlenirken taşkınlık yaptığı için dışarı çıkarılan Suriyeliler, sopalarla eğlence mekanını basmaya kalkıştı

17 Eylül 2017 14:35

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, eğlenirken taşkınlık yaptığı için dışarı çıkarılan Suriyeliler, sopalarla eğlence mekanını basmaya kalkıştı. Eğlence mekanı sahibi, sopalı Suriyeliler\'i tabancayla ateş ederek kovaladı.
Olay, dün gece Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen Suriyeliler burada taşkınlık yaptı. Müşterilerin rahatsız olması üzerine mekan işletmecisi Suriyeliler\'i, dışarı çıkarttı. Dışarı çıkan Suriyeliler, bir süre sonra telefonla çağırdığı yakınlarıyla eğlence mekanı önünde toplandı. Ellerinde sopalalarla mekanı basmaya kalkışan Suriyeliler\'i gören ismi öğrenilemeyen eğlence mekanı sahibi tabancasıyla havaya ateş açtı. Silah sesinin duyulmasının ardından Suriyeliler kaçarken, peşine düşen mekan sahibi bir süre daha sokak arasında ateş etmeyi sürdürdü.
Kentte kısa süreli gerginliğe yol açan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kayıplara karışan Suriyeliler ile mekan sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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