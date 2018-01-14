T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eğlence mekanı çıkışı tabancayla vurularak öldürüldü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde, aralarında husumet bulunan A

14 Ocak 2018 21:01

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık ilçesinde, aralarında husumet bulunan A.A. (29) tarafından eğlence mekanı çıkışında tabancayla vurulan Onur İregöl (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından A.A.\'yı gözaltına aldı.
Manisa\'nın Soma ilçesinden, gece saatlerinde, Kınık\'ın kırsal Poyracık Mahallesi\'ndeki eğlence mekanına gelen Onur İregöl, alkol alıp, eğlendi. Eve dönmek için saat 01.30 sıralarında eğlence mekanından çıkan İnegöl, kapıda, Soma\'daki oto kiralama şirketinde çalışan ve aralarında husumet bulunan A.A. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., belindeki tabancasını çıkarıp, İregöl\'e ateş etti. İregöl, ruhsatsız tabancadan çıkan kurşunla sol omzundan vuruldu. Ağır yaralanan İregöl, eğlence mekanı çalışanlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi\'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından A.A.\'yı suç aleti ruhsatsız tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Onur İregöl\'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 
Öte yandan Onur İregöl\'ün, 4 Şubat 2017 tarihinde, evinde çıkan yangında 4 çocuğundan Buğlem İregöl\'ün (1) yaşamını yitirmesinden sonra eşinden ayrıldığı öğrenildi.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CevdetDHAKınıkOnurJandarmaManisa SomaPoyracık MahallesiEveSomaTartışmanınAğırBergama Devlet HastanesiAdli Tıp KurumuBuğlem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24