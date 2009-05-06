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Ekonomi

Eğlence devi Walt Disney'in kârı yüzde 46 düştü

06 Mayıs 2009 17:23

Geçen yıl ilk çeyrekte 1,13 milyar dolar kar elde eden şirket, bu yıl aynı dönemde 613 milyon dolar kar açıkladı.

Karın düşmesinde, "Confession of a Shopaholic", "Bolt" ve "Beverly Hills Chihuahua" filmlerinin gişedeki ve DVD satışlarındaki başarısızlığı etkili oldu.

Disney'in stüdyo bölümünde ise operasyonel kar yüzde 97 düştü.

Şirketin, tema parkları da durgunluktan etkilendi. Tema parklar ve resortlardaki ziyaretçi sayısındaki keskin düşüşe karşın, kablo televizyon ağları gelirleri kardaki düşüşü frenledi.

Disney, ESPN ve ABC televizyonlarının sahibi konumunda bulunuyor

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