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Dünya

EĞİTİMLİ İNSANLAR BUNAMAYLA DAHA İYİ BAŞA ÇIKIYOR LONDRA (A.A)

26 Temmuz 2010 17:49

-EĞİTİMLİ İNSANLAR BUNAMAYLA DAHA İYİ BAŞA ÇIKIYOR LONDRA (A.A) - 26.07.2010 - Eğitimli insanların, bunamanın fiziksel etkileriyle daha iyi başa çıktıkları ve bir yıllık fazladan eğitimin bile bu hastalığın gelişme olasılığını önemli ölçüde azaltabildiği ortaya çıktı. İngiliz ve Finlandiyalı bilimadamlarının yaptığı araştırma, liseden sonra üniversite öğrenimi gören kişilerin, beyinde bunamayla bağlantılı değişikliklerden, öğrenim görmeyi bırakanlara oranla daha az etkilendiklerini gösterdi.  Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesi'nden Hanna Keage, daha fazla eğitimin beyindeki hasarın iyileşmesiyle ilişkisi olmadığını, yalnızca daha fazla öğrenim görenlerin bu hasarla daha iyi başa çıktıklarını söyledi. Sonuçları Brain dergisinde yayımlanan, 872 yaşlının beyinlerinin incelendiği ve şahsi bilgilerinin kullanıldığı araştırmada ayrıca, her bir yıllık fazladan eğitimin bunama olasılığını yüzde 11 oranında azalttığı gözlendi. Araştırmanın sonuçları, çok sayıda ülkede nüfusun yaşlanması ve bunama vakalarının sayısının ciddi biçimde artmasından endişe edilmesinden ötürü önemli görülüyor. Dünyada 35 milyon kişinin bunaklıktan muzdarip olduğu belirtiliyor.

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