Eğitimle siyasetin bağlantısı

T24 - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün liselerin üniversiteye öğrenci sokma başarı oranını açıkladı. Buna göre en başarılı ilçe Beşiktaş olurken, Sultanbeyli son sırada yer aldı. Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan bugünkü yazısında bu konuya değinerek, eğitim seviyesiyle siyasal eğilimi karşılaştırdı. Tezkan, yüzde 65 başarıyla üniversiteye öğrenci yerleştiren Beşiktaş'ta yüzde 77,7'lik 'hayır' oyu çıktığını, buna karşılık yüzde 34,7'lik başarıyla yüzde 85,6 oranında 'evet' oyu çıkan çıkan Sultanbeyli'yi işaret ederek eğitim seviyesi yükselmesinin AKP'yi rahatsız ettiğini söyledi.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinde "'Evet'le 'hayır'ın eğitimle ilişkisi" başlığıyla yayımlanan (7 Ocak 2011) yazısı şöyle:



'Evet'le 'hayır'ın eğitimle ilişkisi

Her fırsatta, her konuda yüzde 58’lik evet oyuna atıf yapılsa da...

Yüzde 58’in Türkiye’nin rotasını çizdiği söylense de..

Yüzde 58’in Yeni Türkiye’yi kuracağına inanılsa da..

Şu gerçek ki; AKP yüzde 58’in yapısından memnun değil..

Niye mi?

Referandumdan sonra yaptırdıkları araştırmada şunu gördüler.. Eğitim seviyesi yükseldikçe hayırlar artıyor..

Eğitim seviyesi düştükçe, sıfırlandıkça evetler çoğalıyor..

Bu konuyu birçok kez yazdım..

Bu sonucu doğrulayan önemli bir çalışma yayımlandı.. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tüm liselerin üniversite başarı oranlarını çıkarmış..

İlçeler bazında derecelendirmiş, kıyaslamış..

Bunu yaparken açık öğretimi hesaba katmamış, örgün öğretimi baz almış..

Durum şu..

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En başarılı ilçe Beşiktaş..

Üniversiteye öğrenci verme oranı yüzde 65..

Referandumda çıkan oy ne?

Yüzde 77.7 hayır..

İkinci sırada Kadıköy var.. Başarı oranı yüzde 62.5..

Referandumda yüzde 74.2 ile hayır demişler..

Üçüncü sırada Adalar geliyor.. Onlar da yüzde 61.2 ile hayırcı olmuş..

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Gelelim başarısız ilçelere.. Son sırada Sultanbeyli var.. İstanbul’un en başarısız ilçesi..

Üniversiteye öğrenci verme oranı yüzde 34.7..

Referandumda ne yapmış?

Yüzde 85.6 ile evet demiş..

Sondan bir önceki ilçe Sultangazi.. Başarı oranı yüzde 39.7..

Onlar da yüzde 68.8’le anayasa değişikliğine evet demiş..

Sondan üçüncü sıraya da bakalım..

Yüzde 41.9’la Çekmeköy.. Referandumda onlar da evet oyu vermiş..

Oran; yüzde 59.5..

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Okurken dikkatinizi çekmiştir..

Eğitimdeki başarı oranı yükseldikçe evet oyları azalıyor, hayırlar artıyor..

Bu da AKP’nin yaptırdığı anketi doğruluyor..

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Bu sonucun birkaç farklı nedeni de olabilir..

BİR: Son sıradaki ilçelerde yaşayan aileler eğitime yeteri kadar önem vermiyordur..

İKİ: Gelir seviyesi çok düşüktür, çocuklar dershane takviyesi almaktan yoksundur..

ÜÇ: Kız çocuklarına lise bitince aileleri buraya kadar diyordur.. Üniversite sınavına bile sokmuyordur.. Bu da oranı düşürüyordur..

Her neyse ortada bir başarısızlık var..

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Sonuç: İstanbul’da en yüksek oranda hayır oyu veren ilçenin, eğitimdeki başarı sıralamasında birinci olması bir şeyler anlatmıyor mu?





