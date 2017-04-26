Eğitimi için mültecilerle yola çıkan genç, Ege Denizi'nde hayatını kaybetti

Belçika’daki ağabeyinin yanına müzik eğitimi almak için gitmek isteyen genç kemancı Barış Yazgı vize alamayınca mültecilerle birlikte botla Ege Denizi'ne açıldı. Genç kemancı, Midilli açıklarında batan botta hayatını kaybetti.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine ulaşıldı. Çanakkale’nin Sivrice Burnu ve Midilli Adası arasında bulunan cansız bedenler, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cesetlerden biri, yanında taşıdığı keman kutusuna sarılmış halde hayata veda etmişti. İşte bu cenazenin, Siirt doğumlu 22 yaşındaki Barış Yazgı’ya ait olduğu belirlendi. Keman kutusunda sadece canı gibi koruduğu enstrümanı değil, el yazısıyla notalarını karaladığı kendi besteleri de vardı.

Vize başvurusu reddedilmiş

Barış Yazgı, İstanbul Fatih’te müzisyen ağabeyi Cengiz Yazgı ile yaşıyordu. Yedi ay önce bir süreliğine Belçika’ya büyük ağabeyinin yanına gitmiş, vizesi bitince Türkiye’ye geri dönmüştü. İşsiz ve sigortasız olan Barış, ikinci kez vize başvurusunda bulunmuş, ancak reddedilince bu zorlu yolculuğu seçmişti.

Çalışıp biriktirdiği paraları insan kaçakçılarına verip Suriyeli ve Afgan mültecilerin arasında ilk olarak Midilli adasına gitmeyi planlayan Barış, hayatta kalabilseydi oradan Belçika’ya geçecekti. Genç adamın arkadaşları, onun tek hayalinin Belçika’da müzik eğitimi alarak iyi bir keman virtüözü olmak olduğunu söyledi.

Yazgı’nın cenazesi dün müzisyen arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenle Fatih Kozlu Gasilhanesi’nden alındı. Barış, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Habipler Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ege Denizi'nde hayatını kaybeden Barış Yazgı, bir müzik grubunda çalıyordu; işte görüntüleri;